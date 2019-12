Manu Carreño: "Yo me temo que esto va a acabar en lo de siempre: en nada"

Este martes hemos conocido que LaLiga ha denunciado los cánticos de 'Griezmann muérete' que se escucharon el domingo en el Wanda Metropolitano durante el Atlético-Barcelona.

Manu Carreño ha reflexionado sobre lo que puede ocurrir tras la denuncia de LaLiga y sobre los cánticos en el estadio del Atlético de Madrid. "Siempre decimos lo mismo: no representan a los rojiblancos pero que se sucedieron dentro del estadio del Atlético", señaló el director de El Larguero

¿Existiría la opción de una posible denuncia? Carreño reconoció que no se imagina "al Barça denunciando esto porque mañana se lo pueden hacer a ellos, mañana en el Camp Nou pueden haber 2000 energúmenos insultando a no sé quien y va a decir el Barça: si yo denuncio mañana al Atlético me pueden denunciar a mí y cerrarme el Camp Nou", reconoció el director de El Larguero

"Yo me temo que esto va a acabar en lo de siempre: en nada", concluyó un Manu Carreño