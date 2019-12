Iturralde y Joaquín desvelan una conversación durante un córner en un Valencia - Barça: "¿Tú estás casado?"

Este martes Joaquín Sánchez fue premiado por su trayectoria en el fútbol español en los Premios AS del Deporte del Diario AS que tuvieron lugar en e hotel madrileño Eurobuilding.

Minutos más tarde, Joaquín se pasaría por la sala en la cual Manu Carreño realizó El Larguero este martes. Ahí, durante su entrevista el gaditano coincidió con el Ministro de Cultura y Deporte José Guirao y con Iturralde González.

El ex árbitro y actual comentarista arbitral de la Cadena SER desveló una anécdota que tuvo lugar durante un Valencia - Barcelona cuando Joaquín jugaba en el conjunto ché.

"Mestalla. 0-0 y yo estaba ahí en tensión en un córner y se me acerca Joaquín y me llama y yo ya pienso la que habré liado. Y va y me pregunta que si estoy casado. Le dije que no y me dijo "pues no te cases", comentó el ex colegiado vasco entre risas. "Le veía muy nervioso. Afortunadamente no me hizo caso", confirmó Joaquín riéndose.

