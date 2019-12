"En Francia tenemos un ambiente muy crispado"

Francia se va a la cama esta noche sabiendo que a las doce, empieza oficialmente una huelga general que dejará al país casi sin trenes, que va a afectar a los aeropuertos, a colegios e institutos. Es una huelga contra la reforma del sistema de pensiones que ha prometido Macron, aún no se conoce íntegramente, pero va a acabar con los derechos actuales de algunas profesiones para prejubilarse antes de los 60. Esta reforma ha puesto en alerta sobre todo al sector del transporte, el más movilizado en esta protesta, que va a descargar especialmente en París y sus alrededores. En fin, que así se va Francia a la cama hoy y en Hora 25 hemos hablado con Natalia Monrabal, una española que trabaja en Versalles, muy cerca de París, y asegura que mañana hará huelga porque está a favor de los motivos de la convocatoria. Eso sí, no irá a la manifestación de París porque está bloqueada, porque ya no hay trenes, y "por miedo" a que la concentración se pueda descontrolar. Natalia lleva viviendo allí desde septiembre y asegura que "el ambiente está crispado" contra el gobierno de Emmanuel Macron.

