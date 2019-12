Medir la historia

Estoy de acuerdo con que los políticos, que se tienen que encargar del presente y del futuro, aborden el pasado como lo ha abordado la ministra Delgado, que ha dicho que España no ha asumido su pasado. Generalmente los conflictos con el pasado de los países son un material extraordinario para conocer su futuro. A mí por ejemplo me divierten muchísimo estas peticiones institucionales de perdón por hechos que ocurrieron hace 500 años y me interesa, no me divierten, la manera que tiene un país de psicoanalizarse por cuestiones que ocurrieron hace 100. Cuando la ministra Delgado dice que no hemos sabido asumir nuestra historia dice una verdad irreconocible, porque en lo que no se pone de acuerdo España es en cuál es su historia, combatida de todas las maneras por el revisionismo que crece con los años y la desmemoria. Sin saber eso es imposible asumir nada, y al contrario que otros países que han diagnosticado y señalado sus crímenes, en España aún seguimos midiéndolos

