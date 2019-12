El carné de constitucionalista

Se están sentando las bases de algo. Otra cosa es que sepamos de qué. La izquierda que se odiaba ha pactado una coalición, que de momento no suma, y ha unido sus votos para que en la mesa del Congreso tengan una mayoría inesperada de 6 a 3. Mientras Adriana Lastra e Irene Montero compartían palmadas cómplices, la derecha se cruzaba reproches.

La discrepancia es seria: el primer pleno empezó con empujones entre Ciudadanos y Vox. La 'España Suma' que quiere Pablo Casado es, de momento, 'España Empuja'. Del primer pleno también queda el repaso que les dio el diputado más veterano, que hizo lo que ninguno de los jóvenes líderes ha hecho: pedir perdón, lo cual da que pensar para los que defienden que rejuvenecer es por sí solo un valor, como si no hubiera otros.

Un presidente accidental, que lo es por su edad, despierta más atención que el resto. Esas cosas nos pasan. Cuando llegó la titular, Batet, y fue el juramento, volvió el ruido. Por España, por imperativo legal, por el mandato del pueblo, por las 13 rosas… Ahí los que se dicen constitucionalistas decidieron quién lo era y quién no. Vox lo era.

A Casado no le importa que Vox quiera cargarse el título octavo, por ejemplo. Y considera que los juramentos de los independentistas no valen aunque ya haya doctrina del constitucional. Porque el Constitucional es constitucional, pero el constitucionalista es él. Como lo es Arrimadas, que también decide lo que tiene que ser flexible y lo que no para el tribunal que aplica la Constitución.

Empieza a no ser lo mismo, si es que alguna vez lo fue, la Constitución y los constitucionalistas, o los que dicen de sí mismo que lo son. Dicen también que están unidos por esa etiqueta y, mientras lo dicen, la izquierda les ha ganado la primera votación.