Pepe Álvarez: "Creo que va a haber un gobierno que no defraude a los votantes de izquierdas"

Los secretarios de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo se han reunido con Oriol Junqueras para pedirle que pacte con el PSOE.

"La visita estaba prevista antes de las elecciones y un líder sindical tiene que plantear a un líderes político cuáles son las necesidades. Necesitamos un gobierno que responda a las demandas sociales de este país", ha explicado en 'Hoy por hoy' Pepe Álvarez.

Los líderes sindicales son partidarios de que haya pronto un Gobierno para impulsar la economía con nuevos Presupuestos y reformas a favor de los trabajadores.

Sin mediación

El encuentro con Junqueras se ha producido con independencia del Gobierno. "El Gobierno no me ha pedido nada y ni siquiera estaba informado porque es una visita que hay que enmarcar en ese contexto y no creo que los sindicatos tengan que hacer un papel de mediación", ha dicho Álvarez.

El secretario general ha explicado que no hay una respuesta concreta. "ERC está en un proceso de negociación que tendrá sus tiempos. Para constituir un gobierno de progreso en este país se necesita a las izquierdas catalanas", ha aclarado.

Pepe Álvarez cree que hay que ser optimistas de cara a la formación de un gobierno. "Lo contrario es frustrar a mucha gente que ha ido a votar diciendo ya está bien. Yo creo que va a haber gobierno y un gobierno que no defraude a los votantes un gobierno de izquierdas", ha aventurado.