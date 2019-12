Lendoiro: "Si el Deportivo desciende a Segunda B hay un grandísimo riesgo de desaparecer"

Augusto César Lendoiro pasó por los micrófonos de El Larguero, en exclusiva, para dar su punto de vista acerca de la situación que hoy en día atraviesa el club que él presidió desde 1988 hasta 2014.

El expresidente del Real Club Deportivo La Coruña no se guardó nada en una entrevista en la que se notó su preocupación por la delicada etapa que atraviesa el club gallego: "Si el Deportivo desciende a Segunda B hay un grandísimo riesgo de desaparecer (...) Yo creo que Paco Zas no está haciendo una buena gestión del Deportivo. No es que lo diga yo, es que la realidad es que es la peor situación de la historia con mucha diferencia", sostuvo.

Lendoiro, que aseguró que no le gustaría volver a ser presidente del club, aseguró que "es la peor situación de la historia con mucha diferencia" y que "nadie puede posicionarse en este momento como el savaldor en esta situación".

No obstante, habló de lo que pasa dentro del club y se liberó de posibles cargas que lo responsabilicen de lo que está pasando: "No me siento responsable de cómo está el Dépor hoy en día (...) No es solo un problema deportivo lo que tiene el club", dijo.

De igual manera, mantiene firme su compromiso y fidelidad al club que dirigió hace años a pesar de haber criticado la gestión del actual mandatario del club: "Si sigue Zas, nos tendrá ahí ayudando y colaborando", concluyó diciendo.