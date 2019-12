Audrey, la mujer que revivió tras 6 horas de paro cardíaco: "Les debo la vida"

Es el 'milagro' del día. Este jueves se ha hecho pública la historia de Audrey Mash, una mujer británica de 34 años y residente en Barcelona que revivió hace un mes cuando los médicos del Hospital Vall d'Hebron recuperaron su pulso tras pasar seis horas en parada cardíaca por una hipotermia severa que sufrió mientras hacía una travesía por el Pirineo.

"Tengo mucha suerte. Les debo la vida", dice Audrey en declaraciones a la Cadena SER un mes después de la intervención con la que ha vuelto a la vida. Los bomberos encontraron su cuerpo inconsciente y con una temperatura de tan solo 18 grados. Los médicos del hospital decidieron entonces aplicar el dispositivo ECMO, que oxigena la sangre fuera del cuerpo y la devuelve al cuerpo tras controlar su temperatura con un circuito de agua. De esta forma el corazón palpitaba de nuevo tras 6 horas de paro cardíaco.

"Estoy bien, estoy increíblemente bien. Las dos semanas que estuve en el hospital y la primera semana que estuve en casa estaba muy cansada todavía y tenía muchos dolores. Ahora ha pasado un mes y me siento casi completamente normal", afirma Audrey Mash, quien dice encontrarse "muy fuerte, muy sana y muy afortunada".

La paciente ha explicado a la SER cómo fueron esos primeros momentos tras el paro que la mantuvo 6 horas sin pulso: "Los primeros días estaba con mucha medicación y no entendía lo que había pasado, así que me ha costado un tiempo darme cuenta de lo afortunada que soy, de lo increíble que es y de lo cerca que he estado", ha confesado.

Mash, que afirma seguir asombrada por la proeza médica de la que fue protagonista, se deshace en elogios con los profesionales del hospital con los doctores y con los equipos de rescate: "Soy tan afortunada porque todo el mundo hizo todo perfecto para salvarme".