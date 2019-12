Quiero hablar sobre el hecho de que tenga que haber lectura política detrás de un acto tan inhumano como el de la granada en el centro de menores de Hortaleza, que tenga que haber debate político sobre algo que debería ser unánime. Y sin embargo, sí que hay lecturas e interpretaciones diferentes y yo me preguntó si esto no se previó cuando se estaba pergeñando el famoso pacto en que se apoya el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Si no iban a prever que en cualquier momento podía levantar la cortina de la jaula y se iba a ver lo que había dentro.

En la Asamblea de Madrid, VOX tira balones fuera. Ayuso dice, y dice bien, que a la hora de ver quién ha cometido un delito lo de menos es la nacionalidad. Pero el discurso de gasolina genera atmósferas. Primero, vino la impunidad. Después, los resultados electorales, el apoyo masivo que ha habido a ese partido político y su discurso y después las imágenes tan horrendas y terribles que pasarán a la historia negra de este país como las de Santiago Abascal en un mitin recitando apellidos extranjeros que reciben ayudas públicas. Todo eso, por supuesto, que genera un estado en el cual hay gente a la que le parece, en algún momento dado, perfectamente legítimo y relevante tirar una granada un centro de menores.

El director de ese centro de Hortaleza ha dicho que ya han aparecido pintadas y que ya habido intentos de agresiones con remos a unos chavales que están por allí. Si alguno de esos chavales ha cometido un delito el responsable es él, no es el gigantesco colectivo de niños que están en este país sin ningún tipo de apoyo o de protección.