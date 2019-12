¿Y si todo fuera una serie?

Llevo unos días imaginándome las reuniones entre Esquerra Republicana y el PSOE y esta mañana, al levantarme, me ha invadido una duda: ¿No será todo esto una serie de Netflix? Todo podría ser, eh, que la publicidad ha evolucionado mucho y cada vez es más realista.

¿Y si todo, lo de la repetición de elecciones, lo de los acuerdos que salen pero luego no, fuera una campaña de publicidad de Netflix para una serie que van a poner cuando la gente haya terminado de ver la serie de la Reina de Inglaterra?

Cosas más raras se han visto. Si lo piensan, todo tiene los ingredientes de una serie: te engancha, te cabrea, te emociona. Podria ser, pero no, calla, calla, no puede ser, no puede ser. En las series de Neteflix los actores son muy buenos, y los de esta serie son muy malos. No, no es una serie. Por desgracia es real, me cago en la leche.