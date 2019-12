No me tengo por un gran aficionado al sudoku, de hecho soy bastante negado. Y tampoco los puzles se me han dado nunca excesivamente bien. Pero hay una cosa que me encanta, que es enlazar historias. Porque si lo pensamos bien hay un hilo por ahí invisible, como una corriente subterránea que va conectando cosas. Miren, Hugh Elliot, que es el embajador británico en España, ha contado algo que le ocurrió hace 35 años. Quería hacer el Camino de Santiago desde Burgos, en bicicleta, pero la bicicleta se la perdieron, y se quedó tirado. Y durante cinco días una chica, Lourdes, novia de un canadiense, le acogió en su casa, sin pagar nada. Bueno, pues ahora el embajador busca a esa mujer, quiere darle las gracias, lo ha hecho público incluso en Twitter y se pregunta “en cuántos países se habría acogido a un forastero así”.

Pero es que este mismo año, en la sierra de Guadarrama, se produjo otra historia parecida. Roger Cohen, columnista del ‘New York Times’, se perdió; se perdió a dos mil metros de altura, que no es ninguna tontería, mientras practicaba senderismo y ahora ha escrito un artículo con el que pretende más o menos lo mismo: dar las gracias y poder localizar a quienes le ayudaron de forma desinteresada. El artículo es muy chulo, se titula ‘Perdido y encontrado en la España de Hemingway’. Lo malo es que somos también la España de Quevedo, la de los pícaros.

Y a estas dos historias preciosas, positivas, le contraponemos hoy que a la cantante Amparo Sánchez, Amparanoia, le han robado todos sus instrumentos musicales de la furgoneta. Y ha iniciado una campaña pidiendo, por favor, que se los devuelvan. Yo no creo mucho en los milagros, pero sí en la magia de radio. Así que a ver si alguien escucha estas historias y nos da una alegría.