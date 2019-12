Victoria Abril: "A los 40 en el cine español no te quieren ver ni en pintura"

La maquinaria navideña ya está en marcha, y las cadenas lanzan sus propuestas temáticas. ‘Días de Navidad’ es la miniserie que Pau Freixas (‘Pulseras rojas’, ‘Sé quién eres’) ha creado para Netflix, una producción de tres capítulos que sigue la vida de cuatro hermanas aisladas en una casa de montaña a través de sus encuentros de Navidad.

Cuatro niñas desconocidas se encargan de interpretar a estos personajes en su primera edad, Nerea Barros, Elena Anaya, Verónica Echegui y Anna Moliner hacen lo propio con las hermanas en la edad adulta, mientras que Victoria Abril, Verónica Forqué, Ángela Molina y Charo López hacen lo propio en la madurez. Un casting que supone toda una declaración de intenciones para Pau Freixas, el creador: “Deberían tener más papeles”, dice, tajante, “a partir de los 40 años, las actrices ya empiezan a sufrir porque no hay papeles protagonistas para ellas. Eso una atraso, tirados por la idea anticuada de que las cadenas quieren actrices jóvenes y guapas”, continúa.

Victoria Abril ha vivido en sus carnes lo que es llegar a esa década en la interpretación: “Los 40 es una década en la que el cine español no te quiere ver ni en pintura, y yo me dediqué a cantar”, dice, mientras su compañera de reparto, Verónica Echegui, lanza un llamamiento para incorporar más tramas para actrices de su edad: “No me puedo creer que no haya interés por saber qué tienen que contar esas mujeres, porque son las mujeres a las que hay que escuchar”, mientras asume que, aunque haya más presencia femenina en el cine, eso no se ha traducido en que los personajes femeninos sean más ricos.

Este cuarteto de estrellas de la interpretación, Victoria Abril, Verónica Forqué, Ángela Molina y Charo López, nunca antes había coincidido en un rodaje, “un sentimiento extraño” para la última, una de las actrices más veteranas. “La presencia masculina siempre es muy grande, pero es necesario que haya hombres también, lo que queremos es igualdad de oportunidades y tenemos que estar juntos”, asegura la actriz.