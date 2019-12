Programación para niños de 3 años

If / then, condición / acción es una de las bases fundamentales de la programación, y en ella se apoya el proyecto de The Ifs para que los más pequeños de la casa vayan familiarizándose con las nuevas tecnologías a la vez que juegan sin pantallas. Esther Borao, cofundadora de The Ifs, nos explica cómo funcionan estos cuatro coloridos robots con forma de cubo, que tienen su propia historia: "son dos padres y dos hermanos, cada uno con su peculiaridad: uno tiene un sensor de color, otro se mueve... cada una de sus piezas está identificada con un símbolo que explica a los niños su función: por ejemplo, si combinan la pieza con un robot boca abajo con la pieza con la bombilla azul, saben que poniendo el robot al revés logran encender una luz azul". Además, los cuatro robots interactúan y se comunican entre sí, aumentando las posibilidades de juego y descubrimiento.

Entre las habilidades y contenidos que enseñan los robots, pensados para interesar y motivar a los niños, se cuentan los colores, los instrumentos musicales, los animales... que se aprenden junto con la lógica de la programación. La idea, explica Borao, se le ocurre a uno de los miembros del equipo fundador, físico, que quería enseñar a su hijo pequeño cómo aprender a utilizar la tecnología, y tras tres años de pruebas y desarrollo, los robots están ya están casi listos, a falta de una campaña de mecenazgo que se desarrollará en Kickstarter pensada para obtener los recursos necesarios para la fabricación.

Becas 'Sigue Adelante'

The Ifs es uno de los seis proyectos ganadores de la última edición de "Sigue Adelante", una iniciativa de la red profesional de mujeres Womenalia y de la multinancional P&G para impulsar el talento femenino. "El premio es en metálico, 3.000 euros, formación en The Power MBA, un espacio para trabajar, el apoyo de un equipo de diseño para desarrollar sus próximos proyectos..." explica María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia. "Se trata de apoyar a las mujeres emprendedoras, y tras la consolidación de las becas en esta segunda edición, seguro que lanzaremos la tercera, prevista para 2020, coincidiendo con la puesta en marcha de nuestra nueva plataforma tecnológica".