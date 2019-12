'Fridays for Future' cree que la sociedad está creando un hiperliderazgo de Greta Thunberg que puede desviar la atención

Madrid se ha convertido estos días en capital mundial por la lucha contra el cambio climático. Se celebra la cumbre de la ONU, la COP25, hasta el 13 de diciembre y uno de los platos fuertes es este viernes con la llegada a Madrid de Greta Thunberhg y la celebración de una manifestación a las seis de esta tarde que se espera multitudinaria.

Esta mañana en 'Hoy por hoy' han estado dos actvistas por el clima. Una joven que sigue la estela del movimiento liderado por Thunberg y una mujer que lleva décadas en lucha por un mundo más sostenible.

Ainhara García tiene 18 años. Es una activista de nueva generación. Siempre ha estado concienciada del problema del cambio climático pero hasta hace unos meses no se atrevía a involucrase en ningún movimiento. Ahora coordina el nodo de Fridays for Future en Vitoria-Gasteiz y estos días asiste a la COP25. Cree que Greta Thunberg es un símbolo sin el que millones de jóvenes no estarían en esto, aunque reconoce que su hiperliderazgo a veces dificulta que el mensaje de los demás llegue a los medios.

"Thunberg es una activista más, pero la sociedad está creando un hiperliderazgo que está desviando la atención de lo que quiere trasnmitir", afirma Ainhara que pone en valor la movilización que ha generado. "No somos especialistas ni científicos, los datos y las propuestas están sobre la mesa. Lo que pedimos es que lo cumplan, que tomen las medidas adecuadas. Queremos proteger el planeta para nuestros hijos, para las siguientes generaciones", afima.

Desde Fridays for Future se declaran apartidistas porque cree que el problema del cambio climático es transversal y debe ser una tarea de todas las formaciones políticas.

"Las nuevas generaciones están dando un golpe en la mesa"

María José Caballero tiene 51 años. Es una veterana activista de Greenpeace con más de dos décadas de lucha ecologista a sus espaldas: barcos de arrastreros en Terranova, detenida por protestar contra una incineradora en La Coruña, varias protestas en centrales nucleares.

Su emoción es grande al ver cómo los jóvenes se han involucrado en el activismo medioambiental y defiende la sencillez del mensaje que transmiten jóvenes como Greta."Todos (jóvenes y veteranos) sumamos con un objetivo común", sostiene.

Sobre la figura de Thunberg, María José Caballero, lamenta el agobio que debe sentir ante tanta presión social y de los medios, pero cree que tiene que sobresalir el mensaje de que el tiempo se acaba para salvar el planeta. "Las nuevas generaciones están dando un golpe en la mesa, son muy necesarios y es un gustazo ver a personas como Ainhara", asegura.

"Poco a poco vas entendiendo que las decisiones que vas tomando influyen en el planeta", dice María José que cree la Thunberg ayuda a la concienciación para cambiar la forma de actuar. Le genera más dudas la velocidad en las decisiones de los políticos y los empresarios. "Hay que poner el foco en los resultados de esta cumbre más que en Greta", opina.

Las contradicciones de la cumbre del clima

"Que Endesa esté en la cumbre me parece inaceptable en un contexto de emergencia climática. Son necesarias las COP pero lo que se hace dentro no siempre es efectivo", explica Ainara.

La semana que viene es la importante a la hora de los líderes políticos adopten decisiones. "Por ahora no están escuchando grandes anuncios. Se escucha a los científicos, pero por ahora los beneficios de unos pocos son los que están primando en toda la sociedad", afirma María José.