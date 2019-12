Este 6 de diciembre ya imaginábamos que se iba a hablar mucho de reformas o de la España que se rompe a base de intentos de secesiones independentistas. Pero no imaginábamos que Florentino Pérez iba a encajar en ese argumentario. Porque hoy hemos sabido que el presidente del Real Madrid trabaja con un potente fondo de inversión, el CVC Capital Partners, para crear una superliga europea con los grandes clubes, los más ricos.

No sabemos mucho de fútbol, pero nos llega para entender que el deporte de élite tiene cada vez más dosis de negocio que de deporte. Y tampoco hay que ser máster en Economía para comprender que una competición así multiplicaría las audiencias y los derechos de televisión y las ventas de camisetas exponencialmente, a mayor gloria de las arcas de estos clubes ya supermillonarios. Los aficionados tendrían un clásico semanal y la opción es muy tentadora. Pero no se nos escapa que esa nueva competición se construiría sobre los escombros del vaciamiento de las ligas nacionales. Y el mundo del fútbol tendrá que decidir qué camino toma. Aunque viendo algunas de sus decisiones, no descartamos temernos lo peor.