La Constitución de El Mundo Today: "Hemos quitado los derechos que sobraban"

Todos los años, el día de la Constitución reabre el debate sobre la necesidad de reformarla después de 40 años. Pues bien, nuestros compañeros de El Mundo Today han decidido tomar la iniciativa y corregir la Carta Magna “eliminando algunos derechos y libertades claramente innecesarios y añadiendo deberes, obligaciones y dibujos”.

Esta nueva Constitución está prologada por Francisco Franco cuenta con cartas de los reyes Juan Carlos I y Felipe VI. A lo largo de sus 169 artículos, como la original, aborda temas como la gratuidad de la justicia, la paella o Cataluña, en su artículo 155. Estos son algunos ejemplos:

Artículo 15.1 de los Derechos de los extranjeros: Todos los extranjeros que acuden a nuestro país lo hacen para robarle el trabajo a alguien, por lo que los extranjeros que acudan a España deben saber ya a qué español robarán el trabajo. Para robarle el trabajo, los extranjeros tendrán que matar a ese español y deshacerse del cuerpo de forma eficiente.

Artículo 43.2 de La tortilla española: Es esencial la calidad de los huevos. Para ello se hace ‘match’ en Tinder con una gallina con la que se compartan intereses para asegurar que el proyecto de tortilla de patatas sea fuerte y sólido. Es importante no hablarle a la gallina de la posibilidad de tener huevos con ella para no asustarla, sino que es mejor esperar hasta la quinta cita.

Artículo 76.2 de Opinar y discutir: Dile a tu oponente que lo que está diciendo lo dijo Hitler exactamente y se equivocó porque perdió la guerra.

En La Ventana hemos hablado con los padres de esta edición ampliada y corregida de la Constitución. Kike García, Javi Ramos y Xavi Puig nos han atendido antes de presentar su libro esta misma tarde.

“La conclusión es que no hay grandes cambios con respecto a la original” – nos han dicho – “simplemente hemos quitado todos los derechos que sobraban”. Según sus autores, han intentado que sea muy concreta, con unas instrucciones más claras que la de 1978, a la que consideran muy ambigua.

Confiesan que aún no la han enviado a la Moncloa, aunque esperan que sustituya al texto original. A pesar de contener un artículo, el 76, dedicado a discutir, confían en que esta Carta Magna elimine cualquier atisbo de discusión al ser “más clara y mucho menos ambigua que la original”.

Art. 62.1: Con Mahoma no habrá huevos

En cuanto al proceso de creación, nos han contado que fue muy similar a la del 78: “también en pijama, pero cada uno en su casa”. “Hemos tenido la Constitución del 78 en el ordenador durante año y medio”, explican los autores, que se han basado en ella para darle un cierto tono burocrático para que, en cierto modo, parezca un texto oficial.

Pero avisan de que esto es solo el principio, ya que lo que han hecho es “hacer la Carta Magna aún más magna, y de ahí se derivará todo lo demás”. El objetivo es que “el resto de los países del mundo vean a España y digan: ¡qué mierda, no somos españoles!”

También han pensado en el medio ambiente, al que definen como todo aquello que hay en el suelo y, además, cuenta con un artículo en blanco a rellenar por cada español. Aunque avisan que, por lo que pueda pasar, es mejor comprar el libro rápido, no vaya a ser que no estas normas no se lleguen a implantar y haya algún problema.