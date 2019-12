Las dificultades que está teniendo el Atlético de Madrid para sacar sus partidos adelante y la falta de gol que demuestran sus jugadores ha sido objeto del análisis de Yago de Vega en 'El Larguero'. A su juicio, esto ya no es cuestión de "un momento" del equipo de Simeone, sino que se trata de una "tendencia".

"Los ocho empates no son un accidente, sino algo habitual. Es el peor arranque del Atlético en la Liga desde que está Simeone. Un bache son tres o cuatro partidos. Esto es ya una tendencia", ha señalado.

Desde su punto de vistas, los pocos goles del Atlético de Madrid no es una cuestión de "mala suerte", sino un problema a la hora de "culminar las jugadas". De Vega recuerda que antes veíamos a un equipo que no generaba casi ocasiones pero que se sabía que con una llegada ganaría los partidos. "Ahora lleva el peso y vemos que genera ocasiones, pero no consigue ganar. Evidentemente, hay un problema porque antes le valía con media ocasión", ha añadido.