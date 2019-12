Carla Suárez ha podido meditar su decisión de retirarse de las pistas tras una última temporada en 2020. Simplemente, los motivos personales han pesado sobre la competición. Así lo ha manifestado en 'El Larguero', donde ha reconocido que ha podido comunicar su decisión "con tranquilidad" porque es propia y no se debe a otros motivos, como las lesiones.

"Mi decisión no tiene nada que ver con la competición. Creo que tengo nivel y tengo tenis para demostrar. Voy revisando temas personales y familiares. Llevo mucho tiempo fuera de casa y he querido hacerlo así", ha señalado. En su opinión, podría estar todavía más tiempo practicando este deporte al más alto nivel, pero "la vida no es solo tenis". "Es lo que el corazón me pedía", ha subrayado.

La tenista espera tener un "año normal y corriente" pero reconoce que será una temporada completa con objetivos ambiciosos "y ganas de disfrutar" cada momento. Todavía no sabe cuál será su último torneo, pero asegura que quiere llegar hasta el US Open. Lo que sí ha reconocido es que será muy especial para ella el próximo Madrid Open porque será la oportunidad de despedirse del público de casa.

La sombra de Nadal

Carla Suárez no tiene reparos en reconocer que hay toda una generación de tenistas que han estado "a la sombra" de Nadal. Pero considera que es normal. "Rada se lo ha ganado. Es uno de los mejores de la historia. Ha ganado muchos Grand Slams y ha sido muchas veces número uno. Uno siempre va a estar a la sombra de Nadal".

Y aunque ha matizado que las mujeres juegan en un circuito diferente también ha querido dar valor a jugadores como David Ferrer porque, al ser comparados con Rafa Nadal, parece que "han hecho poco" cuando en realidad han ganado "más de lo que la gente piensa".