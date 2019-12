Saber qué no te excita te ayuda a desear

Esta semana admitimos el gatillazo femenino y lo hacemos gracias a una oyente que se puso en contacto a través de Instagram con @Latanace y le contó que ya, aunque quisiera, no conseguía excitarse ni sentir las reacciones típicas de la excitación: no lubricaba. Así que nos pusimos en contacto con Almudena M. Ferrer, Sexóloga al frente de Bread and sex. “El deseo hay que trabajarlo, porque cuando menos SEXO tenemos, menos SEXO queremos tener. No dejan de ser más que excusas que te pones contigo misma para no tenerlo”. El trabajo que propone la especialista pasa por discernir qué es lo que no nos excita para que podamos reconocerlo y modificarlo, amoldarlo más a lo que esperamos que suceda durante el sexo: Para desear más tenemos que saber qué es lo que no nos excita para dejar de hacerlo o modificarlo.

Si tiene el más mínimo interés en reconocer las miserias humanas, están dispuestos a que se les provoque desde la pantalla, quieren ver escenas de sexo explícito y quieren imaginar a los libértinos de finales del siglo XVIII, felicidades. Liberté sigue en cartel. Albert Serra, su director, reconoce que lo ama excitante de la película es verla en una sala junto a otras personas que experimentan todo tipo de sensaciones viéndola: excitación, pudor, sonrojo y hasta repugnancia. Y rodeados por más espectadores.

Y Nayara Malnero lanza una campaña educativa, Seduca, para padres de menores entre 6-16 años interesados en educar sexoafectivamente a sus hijos. Tips, conversaciones, ejemplos y pasos para abordar los temas desde cada edad.

Y @ElPatillas68 nos contó todos los detalles de lo que significa el mensaje y la coreografía coral de @LasTesis que ha dado la vuelta al mundo. Su mensaje y su significado: el grito de millones de mujeres reclamando que “la culpa no era mía. Ni dónde estaba. Ni qué vestía. El violador eres tú.”

Por cierto,la mayoría de las veces, lo de menos es que se ponga dura… El sexo es muchísimo más.