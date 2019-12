"Valverde ha dado ventaja a los rivales no incluyendo a Rakitic en el equipo en las primeras jornadas"

Los comentaristas y analistas de la SER debaten sobre la falta de gol del Atlético de Madrid, los equipos que jugarán 'El Clásico' del 18 de diciembre y la posible creación de una Superliga europea que contaría con los mejores clubes del mundo.

Superliga europea

Mario Torrejón: "Estoy a favor de la Superliga, pero no estoy a favor de que LaLiga expulse a esos equipos (…) Hay muchos equipos en Europa de élite que no se ven temporada a temporada (…) Los futbolistas no van a pasar de jugar domingo-miércoles a jugar solo los domingos. Evidentemente los entrenadores reservarían a algunos jugadores de cara a la Superliga, pero no todos. Simples rotaciones"

Miguel Martín Talavera: "Aquí un formato americano como la NBA no funciona (…) No entiendo que el resto de los equipos le tengan que rendir pleitesía a Madrid y Barça"

Iturralde González: "Esto es un órdago. La idea de la Superliga europea no va a cuajar nunca"

Lluis Flaquer: "Estoy en contra de una Superliga europea cerrada"

Julio Pulido: "Me produce escalofríos que se esté planteando"

Atlético de Madrid

Miguel Martín Talavera: "El Atlético está en crisis por la falta de gol que tiene el equipo"

Mario Torrejón: "Creo que el origen del problema no está en el banquillo. Hay que preguntarse por qué al Atlético se le van tantos jugadores"

Julio Pulido: "De ese vestuario se han ido jugadores muy importantes: Gabi, Filipe, Godín, Juanfran... tenían mucho peso, tenían una gran conexión con Simeone. Ese vestuario es distinto y se tiene que hacer a la medida de Simeone"

Lluis Flaquer: "En las temporadas que lleva Simeone con el Atlético, ha crecido todo menos el discurso de ambición del Cholo y creo que eso desgasta"

El análisis de Álvaro Benito Villar

Álvaro Benito Villar: "Yo estoy en contra de la Superliga europea. A todos nos pasa que somos muy románticos y nos gustan poco los cambios, pero creo que al final la competición acabará cambiando. Me sorprendería que el formato actual se mantuviera"

Álvaro Benito Villar: "No sé qué es lo que pretende la gente, ningún equipo gana siempre. Yo creo que el Atlético de Madrid se acordará cuando no esté Simeone. Ha cambiado la historia reciente del Atlético (…) Lo que pasa es que nos cansamos de ver siempre las mismas caras, del mismo estilo de juego. Si yo fuera del Atlético besaría por donde Simeone pisa"

Álvaro Benito Villar: "Veo un 4-4-2 clarísimo de parte del Real Madrid. El Barça cuando juega a campo abierto y no logra someter, sufre (...) Valverde ha dado ventaja a los rivales no incluyendo a Rakitic en el equipo las primeras jornadas"

Álvaro Benito Villar: "Dudo que Mbappé vaya a venir al Real Madrid, no lo veo a nivel contractual (...) No eligió al Real Madrid la primera vez. Él es parisino y cobra más allí, tengo dudas sobre qué equipo va a ser más aspirante a la Champions en 2022"