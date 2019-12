"Necesitamos mantener nuestro sistema de reparto intergeneracional"

Las pensiones son problema “particularmente intenso” en nuestro país, según el Banco de España, por lo que apuesta por una transición en el sistema hacia un modelo de cuentas nocionales, similar al que tiene Suecia.

“El envejecimiento empieza a ser particularmente intenso en nuestro país”, ha explicado Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España durante su intervención en la jornada sobre previsión social organizada por EY y Mapfre.

El modelo pasaría, pues, por el establecimiento de sistemas de pensiones individuales -como hasta ahora- pero con dos diferencias: para la entrada en el sistema, permiten la mejora individual en una cuenta personal de la jubilación de cada uno, donde, además de la contribución obligatoria, cada uno puede aportar dinero extra que se guardará para la jubilación; para la salida, el pago no está definido sino que está ajustado con cálculos actuariales o notariales, que introducen un factor de ajuste a la sostenibilidad del sistema en función de un equilibrio actuarial personal y de otro del conjunto del sistema.

“No lo veo bien, me parece que no es entender exactamente lo que necesita nuestro país, creo que en este país lo que necesitamos es mantener nuestro sistema de reparto intergeneracional e intentar recuperar lo que a mi juicio es un mecanismo formidable de consenso como es el caso del pacto de Toledo”, ha asegurado Cándido Méndez, ex Secretario General de la UGT, en Hora 25 de los Negocios.