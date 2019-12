Manuela Carmena: "¿Nadie tiene nada que decir el Día Internacional contra la Corrupción?"

Escucha el curso de ética política de Manuela Carmena en 'Hora 25':

Hoy se celebra el Día Internacional contra la corrupción. ¿Hemos escuchado alguna reflexión hoy sobre este asunto? Es la pregunta con la que empieza esta noche el curso de ética política con Manuela Carmena. "Los días cuando se señalan por Naciones Unidas tienen el objetivo de hacernos reflexionar. Me sorprende que hoy no haya verdaderamente una reflexión pública", apunta la exalcaldesa de Madrid.

En 2003, los países firmantes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción asumieron un compromiso: "Hacer una política anticorrupción y la política anticorrupción no es solamente fomentar inspecciones, estructuras fiscales. Es hacer algo mucho más importante: prevenir la corrupción y para prevenirla es imprescindible saber por qué se produce", recuerda Carmena. Por tanto, no hay que conformarse con las herramientas que tenemos a día de hoy. ¿Hemos cumplido por tener una Fiscalía Anticorrupción? No. Para Carmena, "eso es cumplir simplemente con la mitad de la obligación".