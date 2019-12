El calendario y la sartén por el mango

Cuando este martes se reúnan los negociadores del PSOE, del PSC y de ERC para seguir estudiando en la posible abstención en la investidura, habrá un cuarto invitado a la mesa. Un cuarto invitado muy importante: el calendario. Porque, en efecto, en los próximos ocho días se van a suceder acontecimientos que van a tener mucha influencia en la decisión de ERC, y era fácil imaginar que la decisión final de ERC sobre la abstención en la investidura no se iba a tomar antes de que se despejen en estas incógnitas. Repasamos estas cuatro noticias:

La primera, antes de que finalice esta semana, antes del día 14, las Juntas de Calificación tienen que proponer el régimen para los nueve políticos presos. Luego, tienen que ser los Servicios Penitenciarios de la Generalitat quienes cursen definitivamente la orden, que cabe ser recurrida por la Fiscalía. La segunda, el próximo lunes en Bruselas, vista oral sobre la nueva euroorden dictada por España para pedir la extradición de Puigdemont, de Comín y de Puig. Tres días después, el 19, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -importantísima también- ha de decidir sobre la inmunidad o no de Oriol Junqueras como europarlamentario. Caso de que falle a su favor, además es seguro que Puigdemont va a recurrir en el mismo sentido, con las mismas razones, y puede haber importantes movimientos de tierra. Y luego el día 21, Congreso de ERC. Ya sabemos lo que son los congresos de los partidos políticos, que son siempre un enigma, que lo mismo sale las cúpulas aclamadas a la búlgara o salen escaleras abajo, trompicadas.

Es natural que Sánchez esté intentando acelerar para que todos estos acontecimientos no vayan a entrecruzarse unos con otros y vayan a arruinar lo prepactado. Yo no creo que vaya a pasar, pero podría perfectamente ocurrir. Saben que el plan de Sánchez era acelerar, que el día 27 hubiera investidura, que el 28 primera votación, que el 30, segunda votación y definitiva, y llegar a fin de año con todo esto hecho, pero cabía esperar que habría que esperar. Que había esperar que ERC se tomará tiempo por dos razones: una, por la ya citada, el calendario, para disponer de un poco más de margen para medir cuál es el impacto entre los suyos, impacto emocional -incluso- de todas estas noticias que acabamos de decir. Y la segunda razón, que también me parece importante, para que dure un poco más este rato en el que la política dice que se disfruta del máximo placer, refinado placer de la política: tener la sartén por el mango.