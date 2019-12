"Estamos sufriendo las consecuencias de un grave error que fue aplazar el partido de octubre"

A tan solo una semana de que se dispute 'El Clásico', los comentaristas de la SER analizaron lo que puede pasar en la previa, durante y en el post-partido que ya se aplazó en octubre en consecuencia a las protestas y amenazas de los grupos de protestas en Barcelona.

Seguridad de 'El Clásico'

Ana Punsí: "Son días intensos de reuniones de los Mossos d'Esquadra, la policía nos ha contado que a estas alturas se va a celebrar, no está encima de la mesa que el encuentro se vaya a suspender por razones de seguridad (...) La policia es consnciente de que 'Tsunami' siempre tiene una acción sorpresa y ese día no va a ser menos"

Sique Rodríguez: "Había unas elecciones generales en octubre y quizás interesaba más que el partido se disputara después de esas elecciones generales (...) La seguridad está garantizada. Eso sí, con medidas extras (...) Si un socio salta al estadio tendrá que tener presente que se le retirará el carnet y no podrá volver a entrar al Camp Nou"

Javi Herráez: "Desde el Real Madrid están bastante preocupados, no se habla de otra cosa y públicamente no se va a hacer (...) Quieren la garantía de los Mossos y del gobierno, están preocupados"

Antonio Romero: "Hay gente de dentro del Real Madrid que no está tan convencida de que jugar el partido sea una buena idea (...) Pensar que la seguridad total del partido está garantizada es exagerado (...) Desde ya, mejor hoy que mañana, tendrían que explicarle a socios y aficionados que entrar dentro del terreno de juego tendrá unas consecuencias deportivas que tendrán que ser explicadas, y con eso, por ahora, el FC Barcelona ha actuado de perfil"

Jesús Gallego: "El chantaje no es aceptable y la gente el 'Tsunami' se ha retratado hoy con los dos comunicados (...) No ha pasado nunca nada en el Camp Nou porque estamos en un estado de derecho (...) Tienen la capacidad de hacer en Barcelona lo que vimos hace unos meses, por lo tanto hay que tomar las medidas de seguridad necesarias"

Julio Pulido: "Estamos sufriendo las consecuencias de un grave error que fue aplazar el partido de octubre (...) Los de Tsunami Democratic han tenido dos meses para pensar qué hacer y ahora estamos sufriendo las consecuencias (...) Desde mi punto de vista la situación es peor que la de ese momento"

Iturralde González: "En el terreno de juego, por el reglamente de la RFEF, UEFA y FIFA, cualquier lema político está totalmente prohibido. No se puede permitir, de ninguna manera puedes aceptarlo (...) En el terreno de juego, si el FC Barcelona no quiere, no se pone ninguna pancarta"

Jordi Martí: "La política en este caso ocupa e invade todo (...) El Barça, en el clima politico que hay en cataluña, no podia ser una excepción (...) El partido se va a celebrar si o sí, por lo tanto, plena confianza en los Mossos d'Esquadra"