Bori Fati, padre de Ansu: "Messi, Suárez, Rakitic te saludan en el párking ¿qué más puede pedir un padre?"

Xavi Pérez, padre de Carles Pérez, y Bori Fati, padre de Ansu Fati, después de que sus hijos diese los goles de la victoria al Barcelona frente al Inter de Milán.

"Los dos goles han sido bonitos, pero uno siempre tira para casa. Ambos han sido los más importante. Pero se nota que hay cantera", comenzó a explicar Xavi.

Por su parte, Ansu Fati marcó y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Champions a sus 17 años. "La felicidad que tenemos, uno no lo sabe. No sabemos qué hacemos, si lo digo a alguien se cree que es mentira. Lo he visto en mi casa con mis dos hijas y mi hijo pequeño. Todos gritando y llorando", explicó su padre Bori.

Sobre la renovación de Ansu, Bori dijo que: "estas cosas, cuando uno las hace bien, y sabe de dónde sale y adónde va... Hay días bonitos, pero también van a llegar los malos. Para eso hay que estar preparado, pero todavía es un juvenil. Le queda mucho. Disfruta hoy y mañana entrena y demuestra que tú vales. Y respeta a los demás, que te van a enseñar mucho". "Estás en el parking del Barcelona, Messi te saluda, Súarez te saluda, Rakitic te saluda... ¿qué más puede pedir un padre?", añadió.

Sobre la renovación del contrato de su hijo, que tenía que jugar siete partidos oficiales con el primer equipo, Xavi afirmó que "Carles no se esperaba un debut a esta altura. Es un tema que es trabajo, trabajo y trabajo".