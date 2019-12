He leído dos libros en los últimos tiempos que explican desde una perspectiva interesante, abierta a debate, intelectualmente productiva, las dificultades de muchas mujeres a la hora de tener hijos, que son Maternofobia de Diana López Varela y El vientre vacío de Noemí López Trujillo. Hay diferentes razones, hay diferentes explicaciones. Demasiadas para abarcarlas aquí. La economía desde luego es una de ellas. Leo otra que ha publicado el escritor Hernan Casciari en sus redes sociales: "Los varones de más de 40 con trabajos liberales sin hijos pequeños, tienden al sarcasmo, desprecian a quienes no ven El irlandés de un tirón y juegan a ser de derechas. Lo sé porque, con menos suerte, yo hubiera sido así: un individualista cínico. Creen que son librepensantes, incluso modernos, y que de verdad los últimos cuatro años fueron razonables; pero es únicamente que no hay hijos en casa, y que no deben levantarse a la mañana y pensar en alguien más".

Yo hubiera sido uno de ellos. Mi personalidad estaba a punto caramelo para ser un varón de más de 40 sin hijos pequeños. Esquivé esa bala de casualidad. Les agradezco a mi mujer y a mi hija, que hayamos atravesado estos cuatro años juntos, y que me hayan salvado de ser esa mierda de personaje que, sin duda, yo hubiera sido si ellas no aparecían en mi vida.