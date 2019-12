¿Por qué no se habla de mi ficus?

Estoy muy preocupada. Tengo en casa un ficus que se esté muriendo. Le han salido unos bichos pequeñicos. Esta mañana he ido a la floristería donde lo compré, me han vendido un producto y lo he puesto en la planta, pero nada, sigue igual. Y estoy preocupada, porque el ficus quedaba bien en la casa. Y, bueno, me gustaría que se hablara de este tema en las tertulias y que se convirtiera en un tema de interés nacional. Les parecerá raro y egoísta que pida esto, pero si a Esquerra Republicana solo le interesa Cataluña, y a Teruel Existe solo le interesa Teruel, ¿por qué no me va a mi a interesar solo lo mío? Si aquí nadie se preocupa por el conjunto de los españoles, yo seguiré preocupada solamente por mi ficus.

