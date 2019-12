Sin conflictos, ¿no hay diversión?

He tenido un sueño esta noche rarísimo. En mi sueño estaba yo en la casa, ponia la radio y escuchaba esto:

"Noticia de última hora: Todos los problemas han sido solucionados, tanto los problemas políticos como los económicos, como los sociales. Nos amplia la información Lorena Guzmán"

"Ya no hay ningún problema en el mundo. Todo está bien a nivel global. No queda nada por solucionar".

¿ Y saben qué?. Que mientras oía yo eso en el sueño, no me estaba gustando. No me gustaba que ya no hubiera conflictos. Me he despertado con mal cuerpo, sintiendome culpable y he pensado que a lo mejor tambien nosotros, todo el mundo, tiene un poco la culpa de todo lo que pasa, porque no sabemos vivir sin conflicos, nos aburrimos.

Por eso, esta mañanica de miercoles, oyentes de la SER; yo os digo, intentemos cambiar esta parte mala nuestra que nos hace desear que pasen cosas, aunque sean malas. Si cambiamos eso, cambiaremos mucho. Que no toda la culpa la tienen los politicos.