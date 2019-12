"¿Conoces la masturbación?" El brillante consejo que le dio Javier Krahe a Dani Flaco

Javier Krahe es una auténtica leyenda de la música de nuestro país. El cantautor madrileño, fallecido en 2015, tenía una personalidad tan arrolladora como peculiar y cuatro años después de su muerte sigue protagonizando anécdotas realmente divertidas y que definen perfectamente al personaje que era Krahe.

La Lengua Moderna ha sido testigo de una de esas historias gracias a la visita de otro cantautor. El catalán Dani Flaco fue uno de los invitados del programa presentado por Quequé y Valeria Ros y desveló un consejo que le dio el mismísimo Krahe durante una etapa complicada de su vida como artista.

"Cuando saqué el primer disco, Krahe me dio un consejo", reconoció Flaco. "A mí me daba ansiedad cuando no iba a trabajar por las mañanas y solo iba a cantar por las noches", señaló el cantautor catalán sobre la época en la que combinaba la música con su trabajo en la Seat.

"Es que me ocurre esto, por las mañanas me da ansiedad y Krahe me miró así circunspecto y me dijo: '¿conoces la masturbación?'", relataba Dani Flaco entre risas. "Y oye, mano de santo, nunca mejor dicho", concluyó el cantautor mientras Quequé reía a carcajadas.