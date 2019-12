Javier Bauluz: "Los movimientos neofascistas están ganando el discurso, los corazones y los votos a base de mentiras"

La canción No Frontiers nos recuerda en su estribillo que “el cielo no conoce fronteras”. De manera similar, una famosa frase sostiene que "desde el espacio no se ven las fronteras". A propósito de las fronteras, hablamos sobre dos libros que tienen como protagonistas a quienes tienen que saltar muros y cruzar vallas para buscar un futuro mejor lejos de su país. Ambos libros comparten escenario: las fronteras.

Fernando González, más conocido como Gonzo, presenta hoy ‘Mis fronteras’, un libro que repasa conceptos, personas, lugares, anécdotas y recuerdos siempre ligadas a las fronteras. El periodista defiende que son los medios y los periodistas quienes tienen una función importante para acabar con las diferencias y con los discursos xenófobos.

Nicolás Castellano y Javier Bauluz son dos de las cinco voces que narran el libro ‘Fronteras’, publicado gracias a una campaña de crowdfunding. Bauluz es fotoperiodista y el primer español en recibir un Pulitzer, y cuenta: “el lenguaje criminalizador de los inmigrantes resurgió acompañado por los movimientos neofascistas y que están ganando el discurso, las almas y los votos a base de mentiras.”

Castellano explica que con los atentados del 11 de septiembre el mundo cambió. “Hoy hay más de 70 muros construidos o en construcción para limitar el movimiento de población”, denuncia y añade que sólo tras la caída del muro de Berlín hubo un “poco de postureo” y se derribaron algunas fronteras. Sin embargo, explica que hay una frontera peor que la física: la frontera burocrática, y denuncia: “son los estados los primeros que están incumpliendo el derecho de asilo, derecho de protección, etc”.

Los tres periodistas coinciden en que actualmente la maquinaria del odio está en pleno rendimiento y, por ello, es el momento de posicionarse como periodistas y contar otras realidades de aquellos que huyen de sus hogares.

En ambos libros sus autores cuentan experiencias muy íntimas. Gonzo confiesa la primera vez que lloró después de una entrevista. Bauluz, por su parte, cuenta que lo más duro era cuando cogía a los niños de los brazos de sus padres sabiendo que, probablemente, no se volverían a ver. Todas estas experiencias son un valor añadido muy potente para los lectores, que pondrán rostro a las altas cifras de migración.