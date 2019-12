Tras las huellas de un padre llamado Sam Peckinpah

“Ha sido un viaje interior duro y fuerte, una especie de terapia personal. Algo así como completar un rompecabezas”. Lupita Peckinpah, la hija de Sam Peckinpah, el célebre director de Grupo salvaje, Mayor Dundee o Duelo en la Alta Sierra, acaba de ver Peckinpah Suite, un documental dirigido por Pedro González Bermúdez que mañana sábado estrena el canal TCM y aún le cuesta expresar todo lo que ha significado para ella formar parte de este proyecto. “Era como buscar a ese padre que nunca tuve. Al final he comprendido y he asumido que su vida era el cine y que sus hijas eran las películas”, dice emocionada.

Lupita tenía 12 años cuando su padre falleció en Los Ángeles. Este sábado, día 14 de diciembre, se cumplen 35 años del ataque al corazón que acabó con su vida. Lupita era hija del director norteamericano y de la actriz mexicana Begoña Palacios, pero apenas conoció a su progenitor. “Siempre he sentido no haber podido pasar más tiempo con mi padre, aunque su figura me ha acompañado cada día. Bueno, más que su figura, su ausencia”, confiesa.

Peckinpah Suite cuenta el viaje que emprende esta mujer desde Ciudad de México, donde vive actualmente, hasta Livingston, en el Estado norteamericano de Montana, el lugar que el realizador de La huida o Perros de paja eligió para retirarse después de sus últimos reveses cinematográficos y harto de enfrentarse una y otra vez con los estudios de Hollywood. Cerca de allí, compró un terreno junto a uno de sus mejores amigos, el actor Warren Oates, uno de los integrantes de Grupo salvaje. Aunque construyó una cabaña en las montañas, los inviernos los solía pasar en la ciudad de Livingston, concretamente en el hotel Murray. La habitación en la que vivió se llama hoy en día y en su honor Peckimpah Suite.

“Queríamos hacer un documental sobre Peckinpah coincidiendo con el 35 aniversario de su fallecimiento y los 50 del estreno de Grupo salvaje” explica Pedro González Bermúdez, ganador del Goya al mejor corto documental en 2012 por Regreso a Viridiana y candidato este año en la misma categoría por 2001 Destellos en la oscuridad. “Decidimos hacer una aproximación distinta a su cine y a su persona, algo que sin la generosidad de Lupita no hubiera sido posible”, admite el realizador.

Lupita Peckinpah en la cabaña en la que vivió su padre en Montana / Peckinpah Suite. TCM

En Peckinpah Suite se rescatan algunas de las entrevistas que el director concedió a programas de televisión y comprobamos su insobornable personalidad; su concepto del cine; su desprecio a los ejecutivos de Hollywood que mutilaban sus películas. En el documental también se habla de su leyenda de hombre salvaje. Peckinpah dormía con una pistola debajo de la almohada, un arma que no dudaba en utilizar. La habitación del hotel que ocupó en Livingston fue testigo de ello. Se habla asimismo de sus legendarias borracheras; de sus frecuentes paranoias y de sus interminables partidas de póker. En una de ellas se comió varios billetes de 100 dólares. Algunos jóvenes estudiantes de cine de la Universidad de Montana hablan de su estilo cinematográfico y de su influencia en directores como Quentin Tarantino. Otros habitantes del lugar, en cambio, confiesan que no han visto ninguna de sus películas y que su nombre apenas les suena.

Peckinpah Suite es, sobre todo, el retrato de una hija en busca de un padre al que casi no conoció. El intento de encontrar los reflejos de su personalidad. “Como mis padres estaban divorciados, yo lo veía solamente varias veces al año”, recuerda Lupita. “Desprendía un halo de misterio que lo convertía casi en el personaje de una de sus películas. Era uno de esos hombres que en sus historias eran a veces héroes o a veces villanos”. Peckinpah Suite le ha servido para poder contestar algunas de las muchas preguntas que, a lo largo de estos últimos 35 años, tantas veces se ha hecho.

Hotel Murray en Livingston, Montana / Peckinpah Suite. TCM