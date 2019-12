Ricardo Pachón: "He puesto en contacto a Rosalía y Farruquito y quieren hacer un videoclip juntos en la Alhambra"

Ricardo Pachón, productor musical, compositor y arreglista se ha pasado esta madrugada por #ElFaroCamarón para recordar una de las figuras más destacadas del flamenco español. A su nombre se vincula la producción de grandes títulos como Lole y Manuel, Veneno o Pata Negra y la ya indiscutible obra de culto de Camarón: 'La leyenda del tiempo'.

La producción del disco, que no fue entendido en su día por los puristas del flamenco, supuso un fracaso comercial y para la crítica. "Camarón no se inmutó para nada, sabía que con el tiempo la gente lo iba a entender", ha explicado. Nos ha hablado cómo surgió la idea de grabarlo y de cómo vivió Camarón el proceso de creación. "Era muy inteligente, a pesar de que no era culto, tenía una inteligencia increíble. Me pedía que le explicase los versos de Lorca, no los entendía pero lo cantaba con una vocación como si Federico estuviese dentro de él", ha explicado.

El nombre de Rosalía no ha tardado en aparecer en la conversación que el afamado productor tuvo con Mara Torres durante la madrugada de la SER y ha terminado contándonos cómo de un encuentro reciente con la artista saldrá pronto una colaboración única. "Cenando con ella hace unas semanas le propuse que hiciese un pequeño homenaje a Camarón con Farruquito. Ella rápidamente me frenó y me dijo que lo que quería era grabar un vídeoclip con él. Ya estamos en contactos y nos han ofrecido la Alhambra como escenario", ha especificado Pachón.