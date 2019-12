Habla la madre de la árbitra amenazada con ser violada: "A mi hija se le caían las lágrimas, tenía la cara desencajada"

El pasado viernes tuvo lugar un suceso terrible en un encuentro entre el Chilegua y el Jandía de la Primera Regional de Fuerteventura. Un aficionado del equipo visitante y ex jugador del Jandía amenazó y acosó a la asistente de dicho partido, la cual, además, era menor de edad.

"¡Ay esos tobillos! ¡Cómo te pille fuera te violo!", llegó a decir dicho aficionado a Gabriela Rodríguez, árbitro asistenten en el mencionado encuentro. Sonia Romero, madre de Gabriela, atendió este jueves a 'El Larguero'. "Cuando mi hija me dijo que quería ser árbitra yo ya sabía que se iba a encontrar situaciones desagradables porque la violencia en los campos de fútbol se ha normalizado, pero nunca pensé que llegaría a este nivel".

Sonia reconoció que debido a su trabajo y a situaciones personales no se enteró de lo que pasó hasta el día siguiente. "Me contó lo sucedido al día siguiente. Yo le dije que teníamos que denunciar pero mi hija no quería, tenía miedo de que si denunciábamos ese señor pudiera venir y hacerle algo".

El vídeo que circulaba por redes sociales no lo vio hasta el domingo por la tarde. "El domingo me avisa una amiga desde Madrid de que mi hija está saliendo por La Sexta. Es cuando veo por primera vez las imágenes y se me hiela la sangre, me quedo petrificada. Me giro y está mi hija en el sofá: se le caían las lágrimas y tenía la cara desencajada. Es en ese momento cuando ella se da cuenta de la gravedad y decidimos denunciar. Yo considero que si no denunciaba me hacía cómplice de lo sucedido"

Por último dejó claro que Gabriela no tiene intención alguna de abandonar. "Mi hija para nada ha querido dejar el arbitraje. Le pregunté y me dijo que quería seguir porque su sueño era llegar a Primera División. Ese sueño es mayor que cualquier piedra que pueda encontrar en el camino".