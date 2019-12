Perder el curso

Thunberg es una proyección. Los símbolos funcionan como proyección y como espejo, por eso pone nerviosa a tanta gente: porque piensan que se les presupone unas virtudes que ellos nunca han dicho tener. Un símbolo tiene que ver con la oportunidad, con estar en el lugar adecuado. Y cuando te pones frente a ellos te dicen normalmente dicen más de ti que de ellos. A mí me parece inmoral perder la cabeza porque una chica decida recorrer el mundo tratando de concienciar a la gente de las cosas que se están haciendo mal en este planeta. Primero porque esas cosas las dicen los científicos con pruebas, no las inventa ella. Pero la pulsión del odio es muy divertida: cualquier arista es exagerada. Te pongo un ejemplo: se dice que no esté estudiando. Yo creo que no es la primera adolescente que va a perder un curso; si todos hubiésemos perdido un curso por los mismos motivos que ella, o parecidos, compensaría mucho. Thunberg, como la lucha contra el cambio climático, es contradictoria, pero las contradicciones en una causa justa son más llevaderas que en causas odiosas.

Seguir leyendo