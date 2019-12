Rosa Montero: Luz y vitaminas

Carlota y Petra me miran, resignadas, porque por nuestra culpa hoy su paseo diario por El Retiro se retrasa. Así nos cuenta que empieza el día Rosa Montero "hablo con Siri para preguntarle qué tiempo hace, y en función de eso me visto y salgo a pasear con las perras".

Su piso es diáfano, sin paredes que separen espacios, excepto su habitación "eso hace pensar en la soledad" apunta Javier del Pino, Rosa admite que tiene razón pero que en realidad era un piso antiguo, oscuro, de esos de largo pasillo y lo que quiso es abrir toda la casa a la parte delantera donde están las ventanas que dan a la calle y lateralmente al Retiro. Los domingos cambia su rutina de desayuno y pone una pequeña mesa plegable ante la ventana para desayunar allí. Su propuesta es saludable, vitamínica como su carácter ... Un pomelo partido, un café con leche grande y una tostada con aceite y sal. Le gusta cuidarse, pero reconoce que es más de vida nocturna, de trasnochar "y beber vino blanco".

Sus artículos en el dominical de El País, son una de las rutinas dominicales favoritas de muchos lectores y oyentes. Ella nos cuenta que no los lee "jamás" igual que no comete el error de buscar o preguntar por sus libros en las librerías aunque "mi madre solía poner mis libros encima del resto". Es curioso que todo el mundo conozca Rosa Montero y su amor por los animales y su militancia anti-taurina, y poca gente sepa que es hija de torero-banderillero. "Él me inculcó el amor a los animales" porque somos eso, contradicción. La casa de Rosa está llena de figuritas de reptiles: salamandras, largartijas, incluso un dragón de comodo tallado en piedra en tamaño natural y tan realista que intimida. Hablamos con ella, mientras tomamos el café, de la vida que ella tan bien retrata en sus artículos. De cómo puede ser que alguien tan atenta a lo humano, tenga como alter ego a una replicante; su Bruna Husky. "Tiempos de odio" es su último libro, una ciencia ficción tan real que da miedo. Y, como estamos compartiendo sofá, no podemos evitar curiosear los libros que está leyendo ahora mismo...

Kapuscinski dijo que para ser buen periodista hay que ser buena persona,

y Rosa Montero lo cumple también como escritora, entrevistadora, entrevistada y anfitriona. Abrió su piso, a la luz de la calle, pero ella la lleva puesta de serie. Gracias Rosa, por abrirnos la puerta. Y gracias Carlota y Petra por aceptarme sin ladrar durante la charla.