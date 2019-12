¿Hay alguien que mande ahí afuera?

¿Ha fracasado la Cumbre contra el Clima? Quizá sea más exacto decir que se ha quedado muy corta. Es cierto que se ha conseguido que 84 países se comprometan a presentar planes más duros en 2020 de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque los que hay ahora no son suficientes, una de las propuestas claves de la reunión.

En ese grupo están Alemania, Francia, España y el Reino Unido, por ejemplo, que no es poca cosa. El problema es que no está ninguno de los más contaminantes, EE UU, China, India y Rusia, que entre los cuatro suman alrededor del 55% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. No están ni han estado. Su negativa a colaborar es previa, y es que la lucha contra el cambio climático se la trae al pairo a los dirigentes de esos países.

Lo peor es que nada se puede hacer contra ellos, porque nadie hay con autoridad universal para disciplinar a los villanos.

