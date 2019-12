¿La investidura o algo más?

Ha acabado la cumbre del clima y ha acabado en pinchazo, lo que recuerda la importancia de las expectativas. En general, uno es feliz según sus expectativas y algo así pasa con la política: a lo mejor lo que pasa es que esperamos demasiado. Hemos llegado al punto en que tener gobierno es ponerse la expectativa muy alta. Lo mismo con esas semanas que llaman decisivas, claves. Dicen que esta que empieza es una de esas.

Casado quería que Sánchez le llamara. Le ha citado hoy, un mes después de las elecciones. Casado le dirá que no tienen nada de qué hablar para la investidura. Mañana Sánchez empezará a hacer 17 llamadas para, en realidad, llamar a Quim Torra, que pidió la llamada y ahora decía que no le iba bien del todo. Quien quiere que Sánchez hable con Torra es Esquerra, aunque no le soportan.

No hay quien se aclare pero todo se resume en que Junqueras y Puigdemont quieren perjudicarse uno al otro y la manera en que lo hacen es jugar con la investidura mientras esperan la decisión judicial sobre su inmunidad. Y esa frase nos define: España está siempre pendiente de una decisión judicial, como si las decisiones políticas necesitaran al VAR.

La investidura puede ser el inicio de algo. Lo que lleva a preguntarnos por las expectativas, de nuevo. Lo que se está negociando, ¿es una abstención o es el inicio de algo para resolver el inagotable conflicto catalán? ¿Está por empezar un gobierno o una etapa? La coalición de izquierdas, si sale, ¿era un pacto porque no había alternativa o el experimento de una nueva alianza? ¿Estamos ante conversaciones para salir del paso o para cambiar el momento?

Ya veremos si acaba siendo una semana decisiva. Lo que de momento es, es semana de expectativas. Que por algo el domingo es el sorteo de la lotería. Y en política, uno nunca sabe.