La cena de Navidad

Que no va a ser posible. Que ya no queda tiempo. Se acerca la Navidad y no hay acuerdo. Pedro Sánchez y Pablo iglesias han dicho que los españoles no queremos una Navidad sin acuerdo. Qué gran verdad es esa. Cómo nos conocen a los españoles. Estamos que no vivimos. Imaginarnos a nosotros mismos tomando el turrón con la familia el día de Navidad y que no haya acuerdo con Esquerra Republicana nos parte el alma.

Cómo nos conocen a los españoles estos dos muchachos, el Pablo Iglesias y el Pedro Sánchez. Cómo saben los debastados que estaríamos por dentro. Lo vacíos, lo seca que estaría nuestra alma si llega el 25 de diciembre y no hay acuerdo con Esquerra.

Que no hombre que no que no. ¿Acaso piensan iglesias y Sánchez que en esta fiesta de Navidad vamos a estar pensando en ellos? ¿Pero qué clase de vanidad es esa? Que no hombre no. Estaremos con otros asuntos. Estaremos con la familia, con el turrón, con los chiquillos, con los nietos.

Estaremos hablando de... hablando de política coño. Si lo estoy viendo. No tenemos remedio. Así que por favor políticos, hagan ustedes las cosas bien que ya nos han dado el año entero, no nos den también la Navidad.