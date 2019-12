¿Titulares justos?

El Barça y el Real Madrid lograron sendos empates este fin de semana en la jornada de Liga previa al clásico. Y como de costumbre, los titulares que hablan de estos encuentros toman la perspectiva de los grandes, aunque los dos jugaban fuera. Así, es el Barça el que “se deja dos puntos” en Anoeta o el Madrid el que “rescata un punto in extremis” frente al Valencia. Por supuesto, en este caso se destaca al “salvavidas” Benzemá y al peculiar colaborador necesario, el “heroico” Courtois, pero hay que bucear en las crónicas para saber que el gol del Valencia lo marcó Soler.

Y esto empatando. Pero apostaríamos nuestro patrimonio a que, salvo en los medios locales, si el Valencia y la Real Sociedad hubieran goleado a sus respectivos, los titulares principales hablarían del pinchazo y las tertulias, de las dudas que suscitarían los clásicos. Y no es que los titulares no sean precisos, la imprecisión está en la mirada de los observadores que, entre dos posibles enfoques, no llegan a valorar con justicia los méritos de los rivales, tratados muchas veces como meros actores secundarios en el devenir de una historia que escriben los grandes.