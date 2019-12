Miquel Buch: "La invasión de campo es una de las posibilidades que nos preocupa"

El Clásico de este miércoles entre el Barcelona y el Real Madrid está notablemente marcado por una preocupación general por la seguridad. En la previa del encuentro, el Conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, ha pasado por El Larguero.

"¿Se debió posponer el Clásico? No, en ningún caso. Nosotros garantizamos la seguridad cuando tocaba, igual como lo haremos el miércoles. No hacía falta suspenderlo, no fue por indicaciones de la seguridad ni de la policía. El responsable de que se retrasase el partido fue evidentemente LaLiga", ha comenzado Buch.

La preocupación por una invasión de campo

"Es una de las posibilidades que nos preocupa realmente, pero no en este partido, en cualquier partido (...) Es algo que pone en riesgo a los jugadores, al árbitro, a los entrenadores, a todo el que participa en el espectáculo. Es un hecho que preocupa, pero me consta que se está trabajando con la seguridad privada del club y con los Mossos d'Esquadra para velar para que todo esto no pase", ha concretado Buch.

Preguntado por si es posible garantizar la seguridad, ha respondido: "Estamos delante de un Clásico, partido de alto riesgo, con una amenaza de cuatro sobre cinco en alerta terrorista, por lo que no se puede descartar completamente ninguna cosa, pero se lleva trabajando muchos días. Puedo garantizar que todos los asistentes tienen garantizada la seguridad por los Mossos d’Esquadra".

"¿Un número de personas que se concentren en torno al campo del Barça? Aventurarse es prematuro e incluso arriesgado", ha asegurado.

Cuestionado por si sabe quién está detrás del movimiento Tsunami Democràtic, ha respondido: "Pues no. Todos tenemos nuestras sospechas, pero cuente que en el caso que correspondiera a los Mossos d'Esquadra investigar, esta información la tendrían los profesionales de la seguridad y no el Conseller"

La 'publicidad' de Tsunami Democràtic



Miquel Buch ha confirmado que ya "han sido retirados" todos los planfetos publicitarios que Tsunami Democràtic colocó en seis marquesinas de autobús de Barcelona, como informó Sique Rodríguez.

"Ha sido un sabotaje y no un anuncio pagado", ha reiterado el Conseller.



El Conseller, que ha confirmado que, como socio del Barcelona, estará en el Clásico, ha dado una serie de recomendaciones a los aficionados que asistan al Camp Nou como el uso del transporte público o llegar con la máxima antelación posible.

No ha querido comparar lo sucedido este domingo en Vallecas con la situación en Cataluña, ya que "lo que pueda reivindar la afición culé es la noche y el día porque aquí en Catalunya toda reivindicación que ha habido siempre ha sido pacífica, cívica y no tiene por qué cambiar". Buch, que ha apuntado a que muchos de los medios de comunicación, "han exagerado mucho lo que pasa en Catalunya y han metido fake news para intentar engañar", ha matizado que "en el interior del estadio se habrán pasado ya una serie de filtros y se habrá mirado por dentro de los bolsos, etc, por lo que estaremos en un ámbito más seguro. En el Clásico se hará con mayor intensidad evidentemente. En el exterior no sabes que llevan las personas en sus mochilas...".

Además, ha confirmado en El Larguero también que un eventual enfrentamiento entre el grupo ultra Boixos Nois y favorables al movimiento Tsunami Democràtic "es una hipótesis con la que se trabaja y una línea en la que se tendrá especial cuidado", así como que una acción sorpresa de Tsunami Democratic "es probable".

Por último, ha asegurado que "se puede garantizar la seguridad al Real Madrid".