El Director de Seguridad del Rayo Vallecano: "Martín Presa está presionado por los Bukaneros"

El Rayo Vallecano - Albacete de este domingo se tuvo que suspender al no estar garantizada la seguridad por el ambiente hostil con el que algunos aficionados radicales recibieron a Roman Zozulya, futbolista del equipo manchego.

Este lunes, el Director de Seguridad del Rayo Vallecano nos contó cómo vivió todo lo sucedido en El Larguero. “Nunca había tenido un incidente parecido al de ayer. En la primera parte se estaba desarrollando un ambiente complejo, se podía prever que no iba a terminar bien. En el descanso, tras hablar con la coordinadora de seguridad de las fuerzas de seguridad se determina que se va a jugar. Pero tras hablar con el árbitro se decide que no se puede jugar. Yo temía por la seguridad de Zozulya y del resto de futbolistas”, comentó Felipe Luna en la entrevista.

Además, Luna también dejó claro que la Peña Bukaneros introdujo las pancartas contra Zozulya sin el consentimiento del Rayo. “Cada Peña nos comunica las pancartas que van a introducir al campo. Bukaneros también pero vimos en el partido que había pancartas no autorizadas. Una pancarta plegada por una plegadora se queda más fina que un sobre de correos, es casi imposible detectarlo. ¿Si se retiraron las pancartas? Por medidas de seguridad se determina no entrar ahí dentro”, aclaró el Director de Seguridad del Rayo Vallecano.

Además, también ofreció su punto de vista acerca de si tiene miedo a la Peña Bukaneros y también lo mismo del presidente del Rayo. “¿Miedo a los Bukaneros? Miedo creo que no. ¿Si Presa tiene miedo a los Bukaneros? Bueno... no sé si la palabra es miedo, si pienso que se siente muy presionado por los Bukaneros. El Rayo tiene el derecho de prohibirle la entrada a cualquier aficionado. ¿Por qué no se prohibe la entrada a Bukaneros? No te sabría contestar. Los Bukaneros tienen un cuarto asignado, evidentemente. ¿Si me parecería justo que se cierre la grada de ese fondo? No soy juez pero creo que hay que tomar determinaciones ya.

Por último reconoció que se ha planteado abandonar este complicado trabajo. “Sí, me he planteado dimitir alguna vez. Creo que se puede acabar con la violencia verbal en el fútbol, es cuestión de tiempo que esto termine. Espero que no se repita esto nunca más en Vallecas”.