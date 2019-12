¿Qué aporta la derecha a Cataluña?

Buenos días, Àngels:

Espectáculos como el protagonizado ayer por Sánchez, Casado y Arrimadas son, por decirlo finamente, una vergüenza y un escándalo que solo contribuyen al deterioro de los políticos, porque el respetable se los toma a chacota. Y no estamos para esas memeces, con la ultraderecha en su habitual papel de buitres husmeando entre la carroña. Así que a ver si vamos por derecho y conseguimos aclararnos. El problema más grave que tiene ahora España es Cataluña. ¿Vale? Para encontrar soluciones habrá que echar mano de los partidos que puedan ayudar a resolver el conflicto. ¿Qué puede aportar el pimpollo Casado, cuando su PP solo ha podido lograr dos diputados –dos- en Cataluña? Su irrelevancia allí es total y absoluta. Puede aportar cero. ¿Ciudadanos? Ganaron unas elecciones cuando eran algo y no hicieron nada. Absolutamente nada. ¿Qué pretenden ahora desde la insignificancia, convertidos en un partido fantasma? Hagan los cálculos que les dé la gana, pero una coalición entre el PSOE y la derecha es metafísicamente imposible que alumbre solución alguna para Cataluña. Fuera, olvídenlo, no perdamos más tiempo.