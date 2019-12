Santiago Campillo: "La propuesta de VOX impediría la recuperación del Mar Menor"

Vox ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley donde, entre otras medidas, se opone a cualquier tipo de regulación de la actividad agrícola en el Mar Menor. Entre esas propuestas, la más comentada ha sido la apertura de las golas. Según el partido de Abascal, con esta Proposición No de Ley pretenden dar una solución de “conservación del Medio Ambiente sensato y realista que no criminalice al ser humano”.

Para entender mejor las propuestas de VOX, hemos hablado con Santiago Campillo, divulgador científico y biólogo. Santiago publicó ayer un tweet en el que decía: “Esto demuestra que Espinosa de los Monteros no tiene ni puta idea”. Nos ha explicado que su tweet se debía a unas declaraciones del portavoz de VOX en el Congreso donde dijo que había que limpiar el Mar Menor con agua del Mediterráneo abriendo los canales.

En la Proposición No de Ley se propone abrir las golas al nivel de 1950; la apertura de las golas significa devolver al mar Menor un intercambio de agua muy pequeño, superficial, que no permite que se mezclen las dos aguas. Sin embargo, Espinosa de los Monteros defendió que limpiemos el Mar Menor abriendo los canales. Santiago Campillo ha explicado: “una de dos; o no conoce su propia propuesta o estaba mintiendo”.

“Su propuesta impediría la recuperación del Mar Menor”, comenta el biólogo. Según él, es necesario apostar por tres puntos, aunque ninguna de las soluciones serán rápidas. Primero, habría que reabrir las golas pero no permitiendo que pase el agua y cerrando el gran canal. De esta manera, la laguna aumentará su salinidad, protegiendo el agua y acabando con las especies invasoras que han aparecido porque, precisamente, no existe ese factor de protección.

En segundo lugar, reducir el aporte agrícola que viene de los excedentes del abonado del campo. Esto es posible sirviéndonos de unos microorganismos que utilizan los recursos existentes de la tierra para abonar el campo, así no habría que echar abono y no se contamina. Y por último, Santiago Campillo exige que se cumplan las leyes con respecto a la protección de la laguna del Mar Menor.