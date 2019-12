Nadia de Santiago: "El autismo de mi hermano me ha enseñado que los silencios hablan"

La actriz Nadia de Santiago visita #ElFaroVolver y charla con Mara Torres durante la madrugada de la Cadena SER bajo el seudónimo de 'Vega', uno de los personajes que más le ha gustado interpretar en su carrera. Conversa con Mara Torres sobre su relación con el mar, rememorando los veranos que pasaba con la familia gallega de su padre y con su hermano en la Praia de la Lanzada; sobre la libertad, una palabra que se tatuó en latín en su adolescencia y que siente que nunca la ha abadonado y, también, de todas las Nadia que habitan en ella.

Se ha sincerado con Mara Torres y le ha contado cómo repitió la selectividad, cumplidos los dieciocho años, y se encaminó hacia lo que en aquel momento parecía "más adecuado, era seguir más al resto" pero la interpretación acabó encontrándose en su camino. "Empecé a rodar 'La Señora', no paraba de salir trabajo como actriz y pensé que estaba claro que mi vida iba a ir por ahí. Para mí ahora es una necesidad", ha añadido de Santiago.

"La vida es una interpretación constante, Nadia como persona tiene muchos personajes", nos ha explicado la actriz vinculando su trabajo con la importancia que le da a las energías en las relaciones personales. Nos ha contado los proyectos en los que está trabajando como ‘Un cuento al revés’, corto que ella misma protagoniza y produce y del 'Un bus a Sanghé' una iniciativa solidaria en el que se ha embarcado junto a la realizadora Andrea Gómez para comprar un bus para un poblado de Senegal.

La actriz, al final de la conversación, ha compartido con nosotros la relación tan especial que tiene con su hermano, que es autista. "Me ha enseñado la energía, al no hablar, al no tener el mismo lenguaje que nosotros. He aprendido que nos silencios hablan", ha explicado de Santiago.