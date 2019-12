Martín Presa, tras el intento de agresión sufrido en Tarazona: "No tengo miedo a los Bukaneros"

Este martes el Rayo Vallecano se impuso por la mínima al Tarazona en el último suspiro de la prórroga para clasificarse para la siguiente ronda de la Copa del Rey. En dicha localidad aragonesa estuvieron presentes los Bukaneros, los cuales profirieron cánticos contra Raúl Martín Presa durante el encuentro.

📻⚽🚨 Así ha quedado el coche del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, tras el intento de agresión de parte de Bukaneros en Tarazona (vía @josedpalacio) https://t.co/mKrlh9e290 pic.twitter.com/3tQzFuz2xO — El Larguero (@ellarguero) December 17, 2019

Poco después, José David Palacio informaba desde Tarazona de que los Bukaneros habían tratado de agredir a Presa a la salida del campo de fútbol y habían causado daños en el vehículo del presidente rayista.

Minutos más tarde, tras pasar por las dependencias de la Guardia Civil para denunciar lo sucedido, Martín Presa relataba los hechos en El Larguero. "Ha habido cierta tensión al terminar el partido. Por suerte no tenemos que lamentar ningún daño físico. Una persona nos ha insinuado que tuvieramos una serie de actos sexuales con Zozulya. Luego han aparecido más personas y nos hemos resguardado en el coche. Hemos arrancado como hemos podido mientras nos daban patadas y empujones. Afortunadamente estamos bien todos".

El presidente rayista también avisó del hecho de que expulsarán a los que rezonozcan de este incidente de Vallecas. "Hemos indentificado a una persona y nos vamos a reunir con ella para que no entre más al estadio. Lo que hay en Vallecas no es un cuarto para los Bukaneros, es un cuarto para toda la afición del Rayo. Miedo no tengo a los Bukaneros. Me han educado de tal manera que no se pueda tener miedo a nada. Lo triste es que esto pueda pasar en un país avanzado".

Además, José David Palacio informó también tras la entrevista de que los jugadores también recibieron insultos y amenazas de parte de los hinchas radicales del Rayo Vallecano presentes en Tarazona.