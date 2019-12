Agujeros negros

A 240 años luz de distancia, en la constelación de Ofiuco, se encuentra una estrella a la que le han puesto el nombre de Rosalía, por la escritora. Me extraña a mí, y mucho, que el 'govern de la Generalitat´ no haya pedido estrellas con el nombre de Puigdemont o de Torra. O que el PSOE no pida una estrella que se llame Pedro. O que el PP no haya exigido otra que se llame Casado. Y así con todos los partidos, pidiendo a la Unión Astronómica Internacional que bauticen estrellas con los nombres de sus dirigentes.

Yo me imagino la respuesta de estos astrónomos. Tendría que ser así:

"Hemos revisado su petición y queremos informarles que no hay estrellas que merezcan sus nombres. Pero si lo desean, el universo está repleto de materia oscura a la que, sin ningún problema, podemos llamar Pedro, Carles, Pablo, Quim, Santiago o Inés. Incluso, si lo prefieren, estaríamos encantados de bautizar con todos sus nombres a la vez cualquier agujero negro de su elección. Atentamente, la Unión Astronómica Internacional".

¿Han visto que fácil me ha resultado hoy ser populista?