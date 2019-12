Pilar Careaga: "La RAE tiene que incluir los términos que ya están funcionando en la calle"

Hoy hemos sabido que la Real Academia Española no incluirá el concepto ‘violencia de género’ hasta el 2026, cuando se publique la nueva edición impresa del Diccionario de la Lengua Española.

Para reflexionar sobre el tema, hemos hablado con Pilar Careaga, filóloga, editora y feminista. Según ella, no tiene sentido que ‘violencia de género’ no esté ya recogido en el Diccionario de la RAE. “Lo que tiene que hacer la RAE es sancionar los términos que ya están funcionando en la calle”, explica.

De hecho, ‘violencia de género’ es un concepto universalmente extendido desde 1995, en la Cumbre de Pekín. En España, por supuesto, también está completamente extendido, pero no aparece en nuestro diccionario. Pilar Careaga reflexiona sobre quiénes son los sujetos que dirigen la RAE: “el sujeto es un varón, culto, urbano y más tendiente a la literatura que a la ciencia, ese es el patrón normativo”.

La decisión de no incluir ‘violencia de género’ es polémica porque la RAE, en su afán por actualizar el Diccionario, no espera a la edición impresa para incluir nuevos términos, sino que los incluye en su edición en línea. Palabras como ‘casoplón’ o ‘zasca’ fueron incluidas hace algo más de un mes. Por ello, Pilar sostiene que esta postura tiene un tinte ideológico y añade: “parece que la Academia ha decidido que ‘violencia de género’ no entra en el diccionario ni por encima de su cadáver”.