A ver por dónde brota todo este sexo

Déjenme que la penúltima noche que vamos a pasar juntos, fabrique cómo quiero seducirlos para que me sigan, allá donde vaya. Como cuando sabes que aquella será una de las últimas noches en las que lamerás su piel y beberás de su cuenco, oliéndole el cuello para no olvidarte jamás del sabor de su sudor. Pero lo que quieres es que tu recuerdo obligue a que te sigan donde vayas. No tengo tantos amantes como creen, pero ojalá, los que hayan sido, me recuerden. Se llama seducción. Y da lugar a ese juego en el que las reglas se establecen sin vulgaridad, sin banalidad y sin tonterías.

¡Comienza el juego!

Cuentan que existieron supuestas brujas que usaban semillas de amapolas para sus rituales de amor. La amapola es la flor más frágil de todas. Se deshace entre los dedos al poco tiempo de cortarla y representa lo efímero y frágil que es el amor. Seguro que compensa dejarlas en el campo que florezcan y aguanten las embestidas del viento durante lo escasos 4 meses que duran en el campo… pero, al verlas, todo el mundo las desea. Queremos poseer la belleza. Ser propietarios de lo que deseamos. Y entonces arrancamos las amapolas intentando hacer un ramo que se deshace en nuestros dedos. Así destruimos también las historias más bellas, cuando nos empeñamos en poseerlas en exclusividad en vez de dejarlas brotar.

Las amapolas florecen de abril a septiembre. La especie Legión de honor es esa rojo brillante con una única flor en forma de copa que nace silvestre en Europa Occidental. Ojalá se acuerden de mí cada vez que vean semejante espectáculo y me busquen.. A ver dónde brota todo ese amor y sexo… Contigo dentro.