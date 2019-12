Visita 197 países con solo 31 años: "Empecé a viajar por la cultura y me enamoré de las personas"

Un viaje no acaba hasta que no lo cuentas al llegar a casa. De todos y cada uno de los países que visitamos no traemos una imagen, un recuerdo, una historia. Si has viajado, nada más y nada menos, que a 197 países estas historias se multiplican considerablemente. Es el caso de Álvaro Rojas, que el pasado 6 de diciembre acabó en Cabo Verde su recorrido por los 197 países del mundo, convirtiéndose, a los 31 años, en el español más joven en conseguirlo.

Ha visitado La Ventana de los viajes para contarnos cómo ha sido su aventura. 13 años de viajes por el mundo, los 4 últimos dedicados a tiempo completo a esto, llegando a pedir incluso una excedencia en su trabajo de responsable financiero de las sucursales de Repsol en Angola y Gabón.

Empezó por casualidad, viajando primero con la familia, primero Andorra, Portugal Francia; luego solo decide ir cada vez más lejos: “es una adicción”, nos dice – “te va gustando cada vez más salir de tu zona de confort”. Agradece sobre todo el apoyo y la paciencia de su mujer, a la que considera clave en la aventura que ha llevado a cabo.

Un día escuchó que hay más gente que ha ido al espacio que personas que han visitado todos los países del mundo y esto fue lo que le acabó convenciendo para recorrer el mundo. De este periplo se trae en la mochila todo tipo de anécdotas: casi muere ahogado en Zanzíbar, lo detuvieron en Afganistán por volar un dron, sobrevivió a un huracán en Taiwán y lo atropellaron en El Congo.

Álvaro Rojas

“Lo primero que te preguntan en otro país es si eres del Madrid o del Barça”, bromea. Y es que uno de los encantos de estos viajes para Rojas es mezclarse con la gente, con los nativos: “Yo empecé a viajar por la cultura y la historia y me enamoré de las personas”.

Admite haber ganado muchísimo en optimismo y a valorar más lo que tiene tras visitar tantos países. Se acuerda de Malawi como uno de los países que le llegó “más adentro”, describiéndolo como uno de los países más amables y también más pobres del mundo.

Nos ha hablado de Oceanía como uno de los lugares más complicados, sobre todo a nivel logístico y económico. Y es que el coste de los viajes es uno de los principales problemas a la hora de viajar. Sin embargo, Álvaro Rojas afirma que se trata de una cuestión de prioridades: “Se puede hacer con un presupuesto moderado si estamos dispuesto a tener menos comodidades que en casa”. Él nos ha contado que lo ha hecho todo con sus ahorros.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando lloró a los pies del Everest, aunque también guarda un recuerdo increíble de nadar con ballenas jorobadas en Toga. Otro no tan bueno fue en la India, donde se contagió de Tifus. Todo esto está tratando de plasmarlo en un libro.

En cuanto a si repetiría la experiencia, lo tiene clarísimo. Ya tiene en mente una segunda vuelta al mundo porque dice que cuando se va de un país sale con una idéntica sensación: “Quiero volver siempre”.