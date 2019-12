Desahucios, violencia y corrupción: así son los antidisturbios de Sorogoyen

‘Antidisturbios’ la serie de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña para Movistar+ está cerca del final de su rodaje. La ficción narra, a lo largo de seis capítulos de 50 minutos, la historia de seis antidisturbios que ejecutan un desahucio en el centro de Madrid que se complica y acaba en tragedia, y su posterior investigación por parte de Asuntos Internos. Según cuenta su director este proyecto, que también incluye elementos de corrupción, tiene bastantes ecos de sus películas ‘Que dios nos perdone’ y ‘El reino’, pero con la posibilidad de “meterse mucho más” y siendo “más humana y tierna”. La polémica y ambivalencia que este colectivo profesional produce han sido de las principales motivaciones para llevar a cabo el proyecto, y han intentado alejarse de ello y de blancos y negros en su tratamiento. “Hemos intentado introducirnos en los grises, que creo que es lo interesante de la serie”, dice Sorogoyen.

Los seis antidisturbios del furgón 93 están interpretados por Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Patrick Criado y Raúl Prieto, y Vicky Luengo interpreta a Laia, la inspectora de Asuntos Internos que progresivamente se irá convirtiendo en la protagonista.

En todo momento el principal objetivo por parte del equipo ha sido ser fieles a la realidad, por eso han contado con un antidisturbios como asesor. “Nos ha ayudado muchísimo a la hora de intentar ser lo más fieles a la realidad. En cuanto al trabajo más físico y de ejecución también nos entrenó: cómo había que colocar el escudo, el casco… cosas que parecen chorradas, pero no lo son, tonterías como ‘no me puedo poner así el casco’ te joden la escena”. Siguiendo ese halo de realismo se presentará a los agentes en diferentes situaciones del día a día, “los antidisturbios no se dedican solo a sofocar manifestaciones”, aclara Sorogoyen, por eso veremos desde escenas violentas en manifestaciones o controlando hinchas hasta momentos de vigilancia en Callao durante horas.

El rodaje está siendo complicado, el director confiesa que es el más complicado en el que ha estado, y no solo por las escenas de acción. Se han ambientado más de 200 sets y, según cuenta Miguel Ángel Rebollo, director de arte, ha implicado más trabajo de habitual, “en formatos panorámicos en cine acostumbras a no ver ni el techo ni el suelo y siempre hay ángulos muertos, con Rodrigo no hay ángulos muertos porque muchas veces hay dos cámaras y más rodando con un 18 o con un 16 que son las ópticas así ya más arriesgadas, donde todos los espacios se deforman y ves mucho más que un ojo normal, entonces no te quedan espacios muertos y tienes que ambientar todo”.

Tampoco hay “ángulos muertos” en el sonido, Aitor Berenguer explica que han hecho grabaciones ambisónicas en todas las secuencias, que son grabaciones de 360º. Las técnicas que han utilizado, cuenta, “nunca se habían utilizado en televisión”. “Hemos hecho algo que no es habitual en las series ni si quiera en las películas que se ruedan en este país, hemos hecho todo al mismo tiempo, hemos jugado todos los fondos y todos los diálogos al unísono, ¿qué conseguimos con esta técnica? Una interacción de los actores con el entorno en el que están trabajando”. Esto, además de aportar comodidad en la actuación, hace que tengan un sonido “exclusivo” para la serie, “exclusivo en el ámbito que no se van a utilizar colecciones o sonidos enlatados”, aclara.

Todo el realismo que están intentando conseguir, confiesan, es para evitar ruido y que el espectador pueda entrar realmente en las historias de cada uno de los personajes sin ningún tipo de distracción.

